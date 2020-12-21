В России разорились около 40% рестораторов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% российских рестораторов лишились бизнеса в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса, в ближайшее время с рынка могут уйти еще около 10% предпринимателей этой отрасли. Такое мнение высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что мы потеряем еще порядка 10% предпринимателей на нашем рынке, и потеряем именно тех, кто занимается гастрономией", - сказал Сергей Миронов, уточнив при этом, что в течение года около 40% рестораторов в стране разорились, но не обязательно их рестораны закрылись - некоторые просто сменили владельцев.

При этом рестораторы, ориентированные на реализацию пиццы, суши, фастфудов, останутся на рынке, также сохранятся заведения, которые ориентированы на молодежный формат, прогнозирует вице-президент федерации.

Он отметил, что организация общается практически со всеми сетевиками, за редчайшим исключением у всех негативная тенденция. "Не буду говорить названий, но несколько крупных сетей сегодня находятся на грани банкротства", - добавил Сергей Миронов.-0-