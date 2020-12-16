В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия разрабатывает 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"В России на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов в 17 научных организациях", - сказала Анна Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что пострегистрационные испытания вакцины "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" на 150 добровольцах старше 60 лет завершатся в среду. "Сегодня заканчиваются клинические исследования по использованию этой вакцины для лиц старше 60 лет", - заявила она.

Анна Попова также сообщила, что Россия поставила более 1,5 млн тестов на определение коронавирусной инфекции в 45 стран. "Мы продолжаем поставлять на безвозмездной основе тест-системы российского производства в различные страны мира. На сегодняшний день передано уже более 1,5 млн в 45 государств", - сказала она.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана НИЦ им. Гамалеи Минздрава РФ, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук.-0-