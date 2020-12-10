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10 декабря 2020, 09:47

В России разработали препарат, подавляющий активность COVID-19

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, который подавляет активность коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Ставропольского края РФ.

"Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ "НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исследования доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата. Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как антисмысловая терапия. Он основан на блокировке вирусной РНК.

"Пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2. По сравнению с антисмысловыми технологиями, которыми пытались лечить атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS-CoV, сегодня удалось в разы снизить токсичность препарата и облегчить доставку антисмысловых олигонуклеотидов к целевым тканям. Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, деятельность которых связана с финансированием разработок новых отечественных лекарственных препаратов, чтобы была возможность приступить, в том числе к этапу доклинических исследований", - сообщили в Минздраве.

Исследования пятигорских врачей дают надежду на создание эффективного препарата от коронавируса.-0-

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