В России разработали приложение для отслеживания побочных эффектов от вакцины против COVID-19

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России разработано приложение, которое позволит привившимся от коронавируса фиксировать свое самочувствие после введения препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Министр отметил, что каждый, кто получает вакцину в рамках клинических исследований, будет пользоваться этим приложением.

По словам Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, несмотря на открытие границ с рядом государств.-0-