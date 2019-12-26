В России разрешат регистрировать автомобили в автосалонах

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России с 1 января 2020 года вступят в силу новые правила государственной регистрации автомобилей, которые позволят зарегистрировать транспортные средства в том числе через автосалоны, сообщает ТАСС.

Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое.

Согласно постановлению правительства, регистрация автомобиля может быть проведена в любом регистрационном подразделении вне зависимости от места регистрации гражданина или юридического лица. К этому могут быть привлечены специализированные организации (например автосалоны), включенные в соответствующий реестр. Запрещается регистрировать автомобили на собственников младше 16 лет, в этом случае машина оформляется на одного из родителей, усыновителей или опекунов собственника. Правила детально регламентируют вопросы, связанные с использованием электронных паспортов машин.-0-