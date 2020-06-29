В России с 15 июля откроются кинотеатры

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России с 15 июля возобновят работу кинотеатры. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.
Кинотеатры в России закрылись в конце марта из-за пандемии коронавируса.
Дмитрий Чернышенко добавил также, что возвращаются к нормальной работе организации культурной и туристической сферы.
"Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта, культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", - отметил вице-премьер.
В регионах России постепенно открываются музеи. Посетителей уже ждут в федеральных музеях в Калининграде, Волгограде, Калуге, Москве. С середины июня открыт подмосковный музей-усадьба "Архангельское".-0-