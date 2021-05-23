В России с начала эпидемии выявили более 5 млн заразившихся коронавирусом

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8951. Общее число инфицированных увеличилось до 5 001 505, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7297. Всего уже выздоровели 4 617 762 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 357 против 386 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 482 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2924, до 1 157 039. В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2653 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 648.-0-