В России с начала года число преступлений с использованием банковских карт выросло почти в 5 раз

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь 2020 года возросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических данных МВД России, сообщает ТАСС.

"Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт произошло 82339 (это на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)", - отмечено в материалах министерства.

При этом число преступлений с использованием мобильных телефонов выросло более чем на 104%, через интернет - почти на 82%, через специальные программные средства - на 66,4%.

Ранее сообщалось, что с начала года рост IT-преступлений произошел на 92%. Кроме того, в статистических данных ведомства отмечено, что Санкт-Петербург, Москва и Республика Бурятия стали регионами, где зафиксирован наибольший прирост преступлений, связанных с IT-технологиями. Меньше всего зарегистрировано таких преступлений в Республике Тыва, Магаданской и Курганской областях.-0-