В России ситуация с COVID-19 может стабилизироваться в декабре

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой декаде декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря", - сказал Александр Горелов.

Он пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже. Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения коронавирусной инфекцией возможно. "Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация", - сказал он.

26 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России выявили 17 347 заразившихся за сутки, что является максимумом с начала пандемии. Число летальных исходов за сутки возросло на 219.-0-