В России ситуация с COVID-19 остается сложной, введение локдауна не обсуждается - Песков

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские власти не хотят вводить в стране локдаун из-за распространения коронавируса, такая возможность сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому - чтобы это не обсуждалось - мы все должны привиться как можно скорее", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что позицию на этот счет уже озвучивал и президент России Владимир Путин.

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в некоторых регионах, но власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией.

Он также обратил внимание на то, что в Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах. "Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия", - сказал пресс-секретарь президента.

"Поэтому работа ведется, но, естественно, мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - подытожил Дмитрий Песков.-0-