В России скорость вакцинации от COVID-19 возросла, привились уже 23 млн человек - Мурашко

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число привившихся от коронавирусной инфекции в России увеличилось до 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Сегодня это уже 23 млн. В последние дни скорость очень возросла", - сказал Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения также отметил, что пока нельзя сказать, что коронавирус - это на 100% управляемая инфекция. "Сегодня немного проще ситуация… Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса... Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция, - тоже нет", - сказал Михаил Мурашко.

Сам министр отметил, что уже сделал прививку.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 181,2 млн человек, свыше 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 5 472 941 случай заражения, выздоровели 4 969 340 человек, умерли 133 893.-0-