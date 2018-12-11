В России сошли с рельсов восемь вагонов с рудой

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь вагонов из 56 грузового поезда с рудой сошли с рельсов в Кировской области. Об этом сообщило ТАСС.
Пострадавших нет. Авария произошла 11 декабря вечером на перегоне между железнодорожными станциями Макуха и Лунданка.
На месте аварии идут аварийно-восстановительные работы. Причины инцидента выясняются.-0-
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