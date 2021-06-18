В России создали базу данных мутаций коронавируса

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Информация о мутациях вируса SARS-CoV-2 будет собрана на единой платформе VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain. Платформа включает в себя базу данных и программное обеспечение, позволяющее осуществлять агрегацию информации о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные.

"База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В настоящее время все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса, могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных.

"Создание Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 является важным шагом в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении. Чем больше объем информации, которым владеют специалисты, тем более точные выводы они смогут сделать. Увеличение объема информации в базе данных позволит эффективно оценивать происходящие процессы, наблюдать за изменениями вируса, своевременно реагировать на них, делать объективные прогнозы развития эпидпроцесса", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Данная платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга не только за SARS-CoV-2, но и за другими инфекциями.-0-