В России создали международный научный совет по вакцине "Спутник V"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V", сообщает ТАСС.

"РФПИ и НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи инициировали создание международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" и формирование международной площадки, где ученые - разработчики вакцины - могут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.-0-