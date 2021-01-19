В России создали тест-систему для выявления британского штамма коронавируса

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России к регистрации готова новая тест-система, которая способна выявлять новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает газета "Известия".

"Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма. Это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование", - сказала Анна Попова.

Также, по ее словам, к регистрации готова еще и иммунохроматографическая тест-система, которая определяет антиген вируса. Под нее была специально создана ферментная база, которой в России раньше не было.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

10 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.-0-