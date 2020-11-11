В России создали тест-системы быстрой диагностики коронавируса у бессимптомных носителей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые разработали экспресс-метод выявления COVID-19 при отсутствии симптомов или слабых проявлениях вируса. Новые тест-системы для использования в лабораториях уже прошли сертификацию Росздравнадзора и запущены в производство, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании.

Авторами тест-систем стали специалисты российского Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова в сотрудничестве с коллегами из Центральной клинической больницы Российской академии наук при поддержке РАН и Минобрнауки.

"Ученые нашли способ выявить факт контакта с SARS-CoV-2 даже у пациентов с бессимптомной или слабой формой заболевания. Новые комплексные тест-системы практически полностью исключают возможность ложноположительного результата анализов, возникающего за счет перекрестной реакции с другими распространенными типами коронавируса человека. При этом они способны обнаружить не только антитела классов IgM и IgG, но и IgA-антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека, что в условиях клинических центров, занимающихся терапией коронавирусной инфекции, может помочь вовремя определить пациентов с вероятностью тяжелого течения заболевания", - сказали ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании.

В отличие от существующих тестов, которые определяют только присутствие IgG/IgM-антител в крови человека, разработка показывает и наличие и IgA-антител. Это позволяет более точно определить качество иммунного ответа на воздействие вируса и стадию заболевания.

Тест-системы представлены в четырех вариантах, позволяющих проводить общий скрининговый тест (суммарное определение сразу трех антител IgA, IgG, IgM) и каждого из этих классов. В основе разработки для ранней диагностики - метод иммуноферментного анализа (ИФА), помогающий с высокой точностью определить количество иммуноглобулинов (антител) к коронавирусной инфекции в крови человека.

В новых тестах используется твердофазный ИФА, при котором антиген сорбирован на твердом носителе. Систему можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для диагностики коронавируса, а также при организации мониторинга эпидемиологической ситуации и проведении скрининговых исследований крови пациентов, обратившихся за помощью через более чем семь дней после появления симптомов ОРВИ или контактировавших с заболевшими.

Анализ занимает всего 90 минут, а наборы для экспресс-тестирования удобны в использовании и безопасны для персонала клинических лабораторий. В данный момент разработчики перешли к стадии производства систем диагностики для широкого применения.

"Тест-системы предназначены только для профессионального использования при клинической лабораторной диагностике in vitro. Мобильные лаборатории уже начали работу в Москве и МО", - сказали ТАСС в Российской венчурной компании.-0-