В России создали универсальную тест-систему, определяющую COVID-19 в любом биоматериале

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в любых биоматериалах человека, пишут "Известия".

В инструкции к набору реагентов указано, что он предназначен для определения количества вирусных частиц в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале, тогда как обычный тест выявляет их только в мазках со слизистой оболочки носа и ротоглотки. Кроме того, с помощью теста можно будет определить количество вируса, например, в концентратах образцов воды или смывов с объектов.

Как рассказал заместитель директора по научной работе института Александр Горелов, эта тест-система является одной из первых в мире, которая работает при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он добавил, что она предназначена в первую очередь для выявления бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах распространения коронавируса.

"Ахиллесова пята пандемии - это как раз люди с малозаметными симптомами, которые, сами того не подозревая, становятся заразны для окружающих. Поэтому очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах: таким образом мы сможем выявить заболевание на ранних стадиях", - объяснил Горелов.

Новую тест-систему можно применять для дополнительного анализа при сомнительных результатах первичного теста. Cтандартный ПЦР-мазок в редких случаях может давать ложноположительный или ложноотрицательный результат. Кроме того, SARS-CoV-2 выделяется в человеческом организме циклично, и есть периоды, когда в мазке из носоглотки он попросту не определяется, поэтому выявить патоген можно либо по крови, либо по мокроте, либо по фекальным массам.

"Мы знаем фазность выделения вируса: вначале он попадает в верхние дыхательные пути, и затем, когда развивается пневмония, он выделяется только из мокроты. Потом же снова выделяется из верхних дыхательных путей и длительно - через желудочно-кишечный тракт", - отметил Горелов. Как добавил эксперт, результат теста можно получить в течение шести часов, кроме того, система также позволит определить, на какой стадии заболевание.

Новый набор реагентов уже зарегистрирован Росздравнадзором и начал применяться в клинической и эпидемиологической практике.-0-