В России срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.-0-