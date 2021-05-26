В России стартовала вакцинация животных против COVID-19

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции стартовала в России, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных", - сказала она.

По словам Юлии Мелано, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые приобрели вакцину у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных. "Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - сказала она.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие".-0-