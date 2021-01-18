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18 января 2021, 08:40

В России стартует массовая вакцинация от коронавируса

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация всех желающих категорий населения начинается в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона", сообщает ТАСС.

Перейти от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан, к массовой 13 января поручил президент РФ Владимир Путин. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заверила, что к переходу от масштабной к массовой вакцинации в стране с 18 января все готово.

По ее словам, около 2,1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России до конца января. Вице-премьер также отмечала, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета. Главное, чтобы граждане России выразили желание прийти на вакцинацию, а также "соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны, особенно в сегодняшних условиях", подчеркивала Татьяна Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отмечала, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. При этом, по ее словам, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, а также "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". Еще одна вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова Российской академии наук.-0-

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