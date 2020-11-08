В России третий день подряд - свыше 20 тыс. случаев заражения COVID-19

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России третий день подряд выявляют свыше 20 тыс. случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сегодняшние данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 498 до 1 774 334. В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%.

7 ноября штаб сообщал о 20 396 выявленных случаях, в пятницу - о 20 582, что пока является максимумом с начала пандемии.-0-