В России учредят стипендию имени Жореса Алферова

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ учредить стипендию имени Жореса Алферова для молодых ученых. Указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Президент России постановил учредить начиная с 2020 года 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. Также Владимир Путин распорядился решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук".

Правительству Санкт-Петербурга рекомендовано установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы. В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города.

Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.-0-