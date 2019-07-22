В России ужесточат правила провоза фруктов и овощей через границу

22 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу России начнут действовать с 19 августа. Это следует из постановления правительства РФ.

В багаже и ручной клади будет разрешен провоз не более 5 кг фруктов и овощей и не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

Для вывоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

Новые правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Помимо этого, нововведения коснутся также членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади подкарантинной продукции, такой как овощи и фрукты, не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.-0-