В России в 2020 году предотвратили более 40 терактов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в 2020 году предотвратили в России свыше 40 террористических актов, ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей. Такие данные привели в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщает ТАСС.

"В результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт", - сообщили в НАК. В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.

Кроме того, изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. "Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия", - добавили в Национальном антитеррористическом комитете.

В НАК также сообщили, что органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.-0-