В России в 2021 году пройдет перепись населения

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

В постановлении правительства РФ отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021-го.

Изначально перепись должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции.-0-