В России в 4-й раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за COVID-19 за неделю

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последние семь дней практически перестала расти, однако максимумы по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 12 по 18 июля штаб сообщил о 174 800 новых случаях заражения в стране. Это всего на 1,4% больше, чем за предыдущие семь дней, тогда как на прошлой неделе превышение составляло 8%, а за неделю до этого - 18,7%.

Штаб зарегистрировал 5417 летальных исходов за семь дней. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий - 5077 смертей - был зарегистрирован на прошлой неделе.

При этом показатель летальности на фоне высокой заболеваемости почти не меняется. По сравнению с прошлым воскресеньем, 11 июля, он увеличился с 2,47% до 2,49%.

Число выздоровевших в стране увеличилось на 141 012 против 131 318 в период с 5 по 11 июля. Тем не менее, количество активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти, хотя и медленнее, чем раньше. За неделю оно возросло до 468 483 - максимума с 2 февраля.-0-