В России в Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, есть пострадавшие.
Произошло опрокидывание автобуса. В момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и два водителя.
В результате ДТП погибли двое, еще более 10 пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание.
ДТП произошло на трассе Лидога - Ванино в 140 км от населенного пункта Лидога Нанайского района.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту ДТП.-0-