В России в I квартале не зафиксирован рост смертности от болезней органов дыхания

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав России, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции в стране, отметил отсутствие в целом роста смертности от болезней органов дыхания, пневмоний и гриппа в первом квартале 2020 года, сообщает ТАСС.

"В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе-марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается", - сообщили в пресс-службе министерства.

Так, демографический анализ по причинам смерти в субъектах РФ, по оперативным данным Росстата за январь-март, свидетельствует о снижении смертности от болезней органов дыхания на 9,8% в 58 регионах РФ, в том числе от пневмонии - на 15,3% в 56 регионах. Также снижение смертности наблюдалось от инфекционных и паразитарных болезней, болезней системы кровообращения, внешних причин смерти, новообразований.-0-