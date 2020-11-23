В России вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца года

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года, сообщает ТАСС.

"Уже выпущено 25 тыс. доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тыс. доз. Вакцина "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.-0-