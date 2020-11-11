В России военный суд арестовал срочника, застрелившего трех человек

11 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника Антона Макарова, задержанного за убийство трех военнослужащих в Воронежской области РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", - сказали в пресс-службе суда.

В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали, просили его удовлетворить. Подозреваемый и его защитник просили избрать суд иную, более мягкую, меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания бабушки и дедушки в Орле, куда Антон Макаров направился после расправы над сослуживцами.

Как стало известно после заседания, одного из военнослужащих Макаров застрелил, пока тот спал. Расстреливая сослуживцев, он прикрывался одним из них, после чего застрелил и его.

"Макаров, прикрываясь (ефрейтором) Кожокиным, действуя с целью убийства двух и более лиц, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего (рядового) Акталиева", - сказал собеседник агентства. В результате рядовой умер. Затем Макаров три раза выстрелил в Кожокина, после чего с похищенным оружием самовольно покинул расположение воинской части и скрылся. До этого он напал на майора, разоружил его и застрелил.-0-