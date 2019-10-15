В России впервые назначен штраф за фейковые новости

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России впервые назначены административные штрафы по статье о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Штрафы в размере 260 тыс. российских рублей назначил мировой суд Хорошевского района Москвы сетевому изданию "Издательский дом "Момент истины" и его главному редактору Евгению Гнеушеву "за злоупотребление свободой массовой информации".

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. российских рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. российских рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей.-0-