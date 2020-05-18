В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 926 человек, рост впервые с 1 мая ниже 9 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время во всех регионах России 290 678 заразившихся, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, возросло до 70 209. За сутки выписали еще 2 836 человек. По подсчетам ТАСС, доля вылечившихся в стране превысила 24%.

Число летальных исходов увеличилось до 2 722. За сутки умер 91 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3 238 - до 146 062. 17 мая в штабе сообщали о 3 855 случаях. Таким образом в российской столице выявляют меньше 4 тыс. инфицированных в сутки уже третий день подряд.

По последним данным, в мире подтверждено 4,71 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 315 тыс. человек, 1,73 млн выздоровели.-0-