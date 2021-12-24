В России впервые с 1 октября выявили менее 25 тыс. заразившихся COVID за сутки

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 703 - до 10 343 353, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране выявили менее 25 тыс. заразившихся за сутки впервые с 1 октября. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,24%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 41 213. Этот показатель держится выше 40 тыс. уже четвертый день подряд. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 9 180 379 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 998 против 1002 днем ранее, при этом впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже 1000. Всего с начала пандемии в России умерли 302 269 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба.-0-