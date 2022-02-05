В России впервые с 15 января из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России выросло за сутки на 714 - до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, информирует ТАСС.

Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,65%.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 177 282 - до 12 630 047. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека - это на 1,3% больше показателя предыдущего дня (17 798). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе России, еще в 41 отмечается снижение. В трех регионах ситуация не изменилась.

Распространение омикрон-штамма фиксируется в 84 регионах, днем ранее штамм был выявлен в 83 регионах.

Число вылечившихся после заражения увеличилось за сутки на 60 507 против 58 449 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 10 509 688 случаев выздоровления.

Доля выписанных пациентов уменьшилась до уровня 83,2% от общего числа случаев заражения.

Количество пациентов, которые проходят лечение в настоящее время, возросло до 1 785 606.-0-