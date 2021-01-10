В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 851. Общее количество инфицированных достигло 3 401 954, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тыс. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек.

Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4216. Всего в столице с начала пандемии выявили 857 568 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве умерли от инфекции 77 пациентов.-0-