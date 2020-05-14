В России впервые с 2 мая выявили за сутки меньше 10 тыс. случаев заражения COVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за сутки на 9974 - до 252245, сообщили ТАСС в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, впервые с 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тыс.

Новые 4712 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, где всего выявлено 130716 заболевших.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 5527 и достигло 53530. По подсчетам ТАСС, доля вылечившихся в стране превысила 21%. Умерли за сутки еще 93 человека, общее число жертв составило 2305.

Как отметили в оперативном штабе, в 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни, это 4049 человек.

Всего в мире, по последним данным, подтверждено 4,35 млн случаев COVID-19. С момента вспышки выздоровели 1,55 млн человек, 297 тыс. скончались.-0-