В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 437, до 6 526 111. Доля выписанных пациентов снизилась до 89,2% от общего числа заразившихся.-0-