В России впервые с 3 октября выявили менее 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 445. Общее количество инфицированных достигло 4 342 474, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В стране выявили меньше 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 3 октября прошлого года. В относительном выражении число случаев заражения в России увеличилось на 0,22%.

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9 931, до 3 932 177 человек. Доля выздоровевших составляет 90,6% всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 379 днем ранее. Всего от инфекции умерли 89 809 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,07%.-0-