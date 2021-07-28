В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 420. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 195 232 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 20 579. Всего уже выздоровели 5 547 529 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 798 против 779 днем ранее. Всего от инфекции умерли 156 178 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.-0-