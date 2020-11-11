В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки возросло на 19 851, до 1 836 960, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество выявленных за сутки случаев оказалось ниже отметки в 20 тыс. впервые с 5 ноября, когда стало известно о 19 404 инфицированных.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 18 616. Это новый максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 369 357 человек, или 74,5% всех инфицированных.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 368 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии. По данным штаба, в общем из-за нового заболевания в стране умерли 31 593 человека, или 1,72% всех заразившихся.

По последним данным Reuters, число зараженных COVID-19 в мире - 51,5 млн, с момента вспышки скончались 1,272 млн инфицированных. Больше всего зараженных в США (10,2 млн), Индии (8,6 млн) и Бразилии (5,6 млн).-0-