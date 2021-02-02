В России впервые с конца октября за сутки выявили менее 17 тыс. новых случаев COVID-19

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. В России впервые с 28 октября за сутки выявили менее 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло на 16 643. Общее количество инфицированных в стране достигло 3 884 730. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших россиян возросло за сутки на 22 372. Всего вылечились 3 340 545 человек. Восемь дней количество вылечившихся превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее. Всего от инфекции умерли 74 158 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,91%, следует из данных штаба.-0-