В России впервые с октября за сутки выявили менее 15 тыс. новых случаев COVID-19

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России возросло за сутки на 14 494. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Впервые с 17 октября суточный показатель оказался ниже 15 тыс. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечились 3 516 461 человек. Второй день подряд число выписанных пациентов превышает количество новых случаев заражения.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.-0-