В России вскоре начнутся клинические исследования вакцины против коронавируса

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса, которая была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова Российской академии наук, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В исследованиях, которые начнутся в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске, примут участие более 3 тыс. добровольцев. Это будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов, что позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных.

Добровольцы получат всю информацию о возможной пользе, рисках и неудобствах, связанных с участием в исследованиях. После вакцинации граждане будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, их состояние будет под постоянным контролем врачей. Планируется, что клинические испытания будут завершены в ноябре текущего года.-0-