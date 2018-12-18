В России введены штрафы за вовлечение подростков в несанкционированные митинги

18 декабря, Москва / БЕЛТА - ТАСС/. Госдума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции.

Законопроект представляет собой дополнение к статье Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой речь идет о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Законопроект предусматривает штраф за вовлечение несовершеннолетнего в участие в незаконных уличных акциях. За подобное правонарушение установлен штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. российских рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. российских рублей, для юридических - от 250 тыс. до 500 тыс. российских рублей.

Повторное вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги "повлечет повышенную административную ответственность". В этом случае штраф для граждан повышается до 300 тыс. российских рублей, срок обязательных работ - до 200 часов, административного ареста - до 30 суток, штрафные санкции для чиновников определены в размере от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн российских рублей.

"Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию", - указывается в сопроводительных документах.-0-