В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство РФ ввело категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности и отнесло к ней ряд социальных объектов. Они будут проверяться ежегодно, сообщает ТАСС.

К категории чрезвычайно высокого риска теперь относятся дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря, уточняется в постановлении российского правительства, опубликованном сегодня.

"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска - раз в год, высокого риска - раз в два года, для категории значительного риска - раз в три года, для категории среднего риска - не чаще, чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - не чаще, чем один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся", - говорится в документе.-0-