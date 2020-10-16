В России выявили 15 150 случаев заражения COVID-19 за сутки - максимум за всю пандемию

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8485, это максимум с 31 июля. В общей сложности уже вылечились 1 056 582 инфицированных, что составляет 77,2% всех заразившихся (против 77,4% днем ранее).

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее. Всего, по данным штаба, умерли 23 723 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 1,73%.

По последним данным, в мире подтверждено более 38,7 млн случаев заражения COVID-19, с момента вспышки скончались 1,094 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (8 млн), Индии (7,3 млн) и Бразилии (5,1 млн).-0-