В России выявили 16 048 случаев заражения коронавирусом за сутки

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 048, это минимальный показатель с 22 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 967 281, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 19 884. Всего уже выздоровели 3 456 210 человек. Таким образом, 13 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 87,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 497 днем ранее. Это минимальный показатель с 30 ноября. Всего от инфекции умер 76 661 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.

Что касается ситуации в Москве, то там число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 2028 до 943 724. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,21%. Днем ранее в российской столице выявили 2214 инфицированных.

За сутки в Москве из-за коронавируса умерли 64 человека, с начала пандемии - 13 896 (1,47% заболевших), следует из данных штаба.-0-