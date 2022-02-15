В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631 до 14 480 596. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 137 881 до 11 470 925. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 97 185.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 704 до 341 635. Днем ранее было выявлено 683 смерти.-0-