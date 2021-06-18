В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки - максимум с февраля

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262 - до 5 281 309. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 9056 - это максимальное значение с начала пандемии. За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 19 января.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 954 - до 4 850 659. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее, это максимальный показатель с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.-0-