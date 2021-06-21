В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378 - до 5 334 204. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8361 - до 4 878 333. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 440 против 450 днем ранее - до 129 801. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7584 против 8305 днем ранее - до 1 294 154. За сутки в Москве зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса (против 81 днем ранее), их общее количество достигло 21 512.

Значительный рост числа заболевших наблюдается в Подмосковье. За минувшие стуки здесь выявлено 1,8 тыс. новых случаев - максимум с начала пандемии.-0-